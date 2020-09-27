РИАМО - 27 сен. В Московском регионе на понедельник прогнозируют похолодание, но уже со вторника в регион вернется бабье лето, сообщил в воскресенье РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник погода испортится, подойдет холодный фронт с запада, связанный с северо-атлантическим циклоном. Небо нахмурится, возможны кратковременные дожди, температура воздуха в Московском регионе ночью составит 6-11 градусов, днем – 12-17 градусов. Тем не менее ухудшение погоды продлится не долго и уже со вторника начнется «реинкарнация» бабьего лета», - сказал Тишковец.

Он отметил, что уже во вторник в столичном регионе снова будет солнечно и тепло. В среднем температура воздуха на этой неделе ночью составит 5-10 градусов тепла, а днем – 15-20 градусов.

«Столь длинное бабье лето – весьма редкое явление на территории Московского региона в сентябре-октябре», - добавил Евгений Тишковец.​