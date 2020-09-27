РИАМО - 27 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил воспитателей и работников дошкольного образования с их профессиональным праздником.

На сегодня в столице трудятся более 30 тысяч воспитателей, а также их помощники, дефектологи, психологи, логопеды.

«Огромное спасибо, что вы заботитесь о малышах, пока родители на работе. Помогаете детям сделать первые шаги в жизни, учите дружить», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что это сложная и благородная работа.

День воспитателя и всех дошкольных работников традиционно отмечается 27 сентября. Его учредили по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий в 2004 году. Авторы большинства основных дошкольных программ, педагоги детских садов и многие родители поддержали появление этого праздника.