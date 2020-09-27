РИАМО - 27 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил воспитателей и работников дошкольного образования с их профессиональным праздником.
На сегодня в столице трудятся более 30 тысяч воспитателей, а также их помощники, дефектологи, психологи, логопеды.
Он отметил, что это сложная и благородная работа.
День воспитателя и всех дошкольных работников традиционно отмечается 27 сентября. Его учредили по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий в 2004 году. Авторы большинства основных дошкольных программ, педагоги детских садов и многие родители поддержали появление этого праздника.
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