РИАМО - 27 сен. Для оказания помощи на место обрушения металлической пешеходной конструкции выехали психологи ГУ МЧС России по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. На месте работают медики и дежурят бригады территориального центра медицины катастроф и вертолеты санитарной авиации.

«Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области», — отмечается в материале.

В результате происшествия пострадали 39 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.