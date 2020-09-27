РИАМО - 27 сен. Причиной падения металлической пешеходной конструкции на предприятии в Ступине, по предварительным данным, стала перегрузка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Переход упал на инженерные коммуникации и повредил их. В результате случившегося пострадали 39 человек.

«Предварительная причина деформации – перегрузка моста, что привело к выходу из штатных мест крепежных элементов», — отмечается в материале.

На месте падения работают 68 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 4 единиц техники.

Прокуратура Подмосковья и ГСУ СУ РФ по Московской области проведут проверки по фактам случившегося.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.