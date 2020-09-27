РИАМО - 27 сен. На 79-м году жизни умер бывший глава Каширского района Подмосковья Евгений Пузряков, он занимал этот пост на протяжении восьми лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Кашира.

«Администрация городского округа Кашира приносит искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!​» - говорится в сообщении.

Он родился 20 декабря 1941 года в Кашире. После школы нес службу в войсках космической связи на Дальнем Востоке. Позже он окончил энергетический техникум.

Пузряков 35 лет отработал в районном подразделении «Мосэнерго». Прошел переподготовку по менеджменту в энергетике, стажировался в Германии.

Он был избран главой Каширского района в 1999 году.