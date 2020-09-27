РИАМО - 27 сен. Количество пострадавших при обрушении металлической конструкции в складском помещении компании FM Logistic в подмосковном Ступине увеличилось до 39, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в складском комплексе в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра.

«По уточненным данным с вертолета ТЦМК, количество пострадавших увеличилось до 39 человек», - сказал собеседник агентства.​

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту обрушения конструкции в складском комплексе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Видео с места обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>