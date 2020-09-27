РИАМО - 27 сен. В Telegram-аккаунте телеканала «360» опубликовали видео с места обрушения металлической конструкции на предприятии в подмосковном Ступине.

На кадрах видно, как на полу лежит пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Инцидент произошел в складском комплексе в поселке Октябрьский городского округа Ступино в цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик».

Переход упал на инженерные коммуникации и повредил их.

С места происшествия были госпитализированы 13 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии, восемь пострадавших – в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Подмосковья и ГСУ СУ РФ по Московской области проведут проверки по фактам случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Видео с места обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>