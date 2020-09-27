РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Подрядчик приступил к ремонту подхода к автобусной остановке в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонаткте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» проводит работы по ремонту подхода к автобусной остановке на Старосимферопольском шоссе, напротив магазина «Гран», - говорится в сообщении.

Также ранее был отремонтирован соседний подход, расположенный ближе к дому 47 по улице Симферопольской.