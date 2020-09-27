РИАМО - 27 сен. В Подмосковье прошел XV Открытый Фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая Осень», в нем приняли участие более 200 представителей Москвы и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта.

В состязаниях приняли участие как начинающие спортсмены, так и члены сборной команды России.

«Для тех детей, которые сюда сегодня приехали - это возможность гармоничного развития личности. Огромное спасибо родителям за то, что они развивают своих детей. Здесь они ведут активный образ жизни, встречаются со своими сверстниками, тренируются вместе с чемпионами паралимпийских игр. Мы постоянно сюда привозим большое количество детишек из разных регионов», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что в этом году пандемия внесла свои коррективы. В разное время сюда приезжали представители более 40 субъектов Российской Федерации, потому что ждали этого праздника целый год. Глава ведомства уверен, что в следующем году получится провести более масштабное событие.

У фестиваля были партнеры и спонсоры, которые внесли существенный вклад, чтобы это мероприятие состоялось.