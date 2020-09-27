РИАМО - 27 сен. После падения металлической конструкции госпитализировали 13 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии, восемь пострадавших – в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Инцидент произошел в складском комплексе в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отмечается в материале.

Медики скорой помощи работают на месте обрушения, также на месте находятся бригады территориального центра медицины катастроф и вертолеты санитарной авиации.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту обрушения конструкции в складском комплексе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Видео с места обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>