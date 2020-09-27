РИАМО - 27 сен. Следственный комитет организовал проверку после обрушения металлической конструкции в складском комплексе в Ступине, в результате которого пострадали люди, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в складском комплексе в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Сотрудники следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие.

«Количество пострадавших и госпитализированных уточняется, информация разница. По данному факту следственным отделом незамедлительно организована проверка», - говорится в сообщении.

Следователи намерены опросить сотрудников и руководство предприятия после осмотра. Будет истребована вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.