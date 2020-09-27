РИАМО - 27 сен. В Москве за сутки выявили 2016 новых случаев инфицирования коронавирусом, темп прироста новых случаев Covid-19 за сутки составил 0,7%, сообщает оперштаб Москвы.

Также отмечается рост госпитализаций. Так, за сутки в больницы поступил 721 человек. За день в Москве провели свыше 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.

«42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,6% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

Динамика роста числа новых случаев заражения Covid-19 отмечается во всем мире. При этом в Москве на сегодня цифры в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. Для сравнения, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз больше июньских и июльских.

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Текстовая трансляция

27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.