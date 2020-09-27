РИАМО - 27 сен. В Москве за сутки выявили 2016 новых случаев инфицирования коронавирусом, темп прироста новых случаев Covid-19 за сутки составил 0,7%, сообщает оперштаб Москвы.
Также отмечается рост госпитализаций. Так, за сутки в больницы поступил 721 человек. За день в Москве провели свыше 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.
Динамика роста числа новых случаев заражения Covid-19 отмечается во всем мире. При этом в Москве на сегодня цифры в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. Для сравнения, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз больше июньских и июльских.
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27 СЕНТЯБРЯ
- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.
- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.
- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.
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