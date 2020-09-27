РИАМО - 27 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех работников дошкольного образования с их профессиональным праздником.

«Благодаря вам у детей есть все, чтобы учиться и развиваться, быть сильными и здоровыми. Спасибо за ваш труд!», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

На сегодня в Московской области трудятся порядка 40 тысяч воспитателей.

К 1 сентября в регионе завершили строительство 10 детских садов на 1880 мест — в Ивантеевке, Химках, Красногорске, Домодедове, Котельниках, Солнечногорске, Балашихе и Ленинском округе. До конца года достроят еще 10 садиков, они откроются уже в 2021 году. В регионе уделяется большое внимание поддержке воспитателей и работников дошкольного образования.