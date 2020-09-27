РИАМО - 27 сен. В столице за последние сутки выявили 2016 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировали 285 776 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также в мегаполисе за минувшие сутки скончались 18 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 5 164 пациента с Covid-19.

За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции 1 126 пациентов. При этом за весь период пандемии врачи города вылечили 245 132 человека.

Всего в 83 регионах РФ за последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса. Также зарегистрировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.

На сегодняшний день по всей России зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.