РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Старшеклассники подмосковного Подольска провели субботник в лесопарке «Елочки» и обсудили экологические проблемы, сообщается в группе «Подольская Лига старшеклассников» в соцсети «ВКонтакте».

«В лесопарке «Елочки» Подольска 26 сентября старшеклассники вышли на несанкционированный субботник, чтобы сделать любимое место отдыха жителей микрорайона Кутузово чище. Активисты не только собрали мусор, но и обсудили экологические проблемы, пообщались и весело провели время», - говорится в сообщении.

Акция завершилась танцами молодежной лиги старшеклассников и заключительной речью руководителя Олеси Честных.