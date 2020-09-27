РИАМО - 27 сен. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту падения на предприятии в Ступине металлической конструкции, сообщается на сайте ведомства.

В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

«Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре», — отмечается в материале.

Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Подмосковья.

В результате происшествия пострадали 13 человек, троих госпитализировали. Медики скорой помощи работают на месте обрушения, также на месте находятся бригады территориального центра медицины катастроф и вертолеты санитарной авиации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Видео с места обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>