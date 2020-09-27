РИАМО - 27 сен. Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) объявил благодарности 204 столичным школам, которые подготовили больше всего победителей и призеров олимпиад, сообщается на сайте мэра Москвы.
При оценке учитывался вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у учеников.
Соревнования, проводимые под эгидой РСОШ, являются бесплатными. Победители и призеры этих состязаний могут получить льготы при поступлении в вузы.
В 2019 году школьники Москвы завоевали 14 золотых медалей. Это две трети всех наград высшей пробы российской сборной.
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