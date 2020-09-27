РИАМО - 27 сен. Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) объявил благодарности 204 столичным школам, которые подготовили больше всего победителей и призеров олимпиад, сообщается на сайте мэра Москвы.

При оценке учитывался вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у учеников.

«В этом году Российский совет олимпиад школьников впервые объявил благодарности учебным заведениям, их получили более трети московских школ. Это очень высокая и значимая независимая оценка для нашей системы образования, особенно в такой непростой год. В московских школах создана система, в основе которой находится ученик, мы», - сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Соревнования, проводимые под эгидой РСОШ, являются бесплатными. Победители и призеры этих состязаний могут получить льготы при поступлении в вузы.

В 2019 году школьники Москвы завоевали 14 золотых медалей. Это две трети всех наград высшей пробы российской сборной.​