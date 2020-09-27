РИАМО - 27 сен. Более трех тысяч жителей столицы уже получили вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже больше трех тысяч привилось, ни у кого никаких проблем выявлено не было», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в столице будут наращивать объемы вакцинации.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19 «Спутник V». Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

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27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.