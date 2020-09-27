РИАМО - 27 сен. Чаще всего жители столицы прививаются в мобильных пунктах вакцинации у станций метро «Речной вокзал» и «Планерная», сообщается на сайте мэра Москвы.

В настоящее время в таких пунктах уже привилось более 210 тысяч человек.

«Наибольшую активность мы наблюдаем у станций метро «Речной вокзал», где вакцинацию прошли более 8тысяч человек, и «Планерная» — здесь привились более 7 тысяч горожан. Также высоким спросом пользуется пункт у железнодорожной станции Крюково, где привились 6,5 тысячи человек», — сказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

В середине сентября из-за высокого спроса открылись дополнительные мобильные пункты. Они появились у станций метро «Преображенская площадь» и «Бабушкинская». В настоящее время в Москве работают более 50 мобильных прививочных пунктов.

Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет, место регистрации неважно. С собой необходимо иметь паспорт. Беременные могут пройти вакцинацию только в поликлиниках, а несовершеннолетние горожане — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.