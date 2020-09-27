РИАМО - 27 сен. В столице вылечились от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки 1 126 пациентов, за весь период пандемии врачи города вылечили более 245 тысяч человек, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего из столичных больниц выписаны 245 132 человека», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за роста числа случаев Covid-19 и госпитализаций в столице людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим с 28 сентября. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин решил досрочно включить отопление и возобновить доставку дров пожилым москвичам.

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Текстовая трансляция

27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.