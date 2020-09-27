РИАМО - 27 сен. Вне зависимости от желаний и усталости жителей столицы, требования Роспотребнадзора по противодействию распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Еще раз повторю, надо вести себя так, как требует Роспотребнадзор. Нравится нам или не нравится, но требования надо соблюдать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».​

Из-за роста случаев Covid-19 в городе людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим.

Собянин объяснил рост числа новых заражений двумя факторами — кардинальным увеличением количества тестов на Covid-19 и накладыванием процессов, связанных с ростом ОРВИ и гриппа.

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Текстовая трансляция

27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.