РИАМО - 27 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны в Ступине, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области.

По данным спасателей, пострадало 13 человек.

«В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и медицины катастроф.