РИАМО - 27 сен. Причинами увеличения количества случаев заражения коронавирусом стало увеличение объемов тестирования в Москве, а также рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Понятно, что это связано с кардинальным увеличением количества тестов, с одной стороны. С другой стороны, накладываются процессы, связанные с ростом ОРВИ и гриппа», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что статистика также показывает серьезный рост госпитализации.
Из-за роста случаев Covid-19 в городе людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим.
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Текстовая трансляция
27 СЕНТЯБРЯ
- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.
- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.
- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.
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