РИАМО - 27 сен. Причинами увеличения количества случаев заражения коронавирусом стало увеличение объемов тестирования в Москве, а также рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Понятно, что это связано с кардинальным увеличением количества тестов, с одной стороны. С другой стороны, накладываются процессы, связанные с ростом ОРВИ и гриппа», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что статистика также показывает серьезный рост госпитализации​.

Из-за роста случаев Covid-19 в городе людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.