РИАМО - 27 сен. Шесть человек пострадало при обрушении пешеходного металлического моста в поселке Октябрьский городского округа Ступино, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Инцидент произошел в складском комплексе FM Logistic по адресу: поселок Октябрьский, улица Заводская, владение 1. Произошло обрушение металлического надземного пешеходного моста внутри склада длиной 35 метров», - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадало шесть человек, погибших нет.​