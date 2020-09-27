РИАМО - 27 сен. В столице за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

Общее число жертв инфекции в мегаполисе составило 5 164.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

С 28 сентября людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса.