РИАМО - 27 сен. В столице отопительный сезон начнется с 28 сентября, а для пожилых горожан, живущих на дачах, возобновят программу по доставке дров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С завтрашнего дня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе. Но немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для того, чтобы воспользоваться услугой доставки дров, необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать домашний режим, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.