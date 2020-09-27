РИАМО - 27 сен. Около 900 тысяч жителей Московской области до конца этой недели будут привиты от гриппа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже порядка 900 тысяч человек до конца недели будет привито. Вообще план большой — 60-65% от населения. Поэтому и в поликлиниках, и в стационарах, и выездные бригады, все, кто хочет привиться, могут это сделать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В этом сезоне планируется привить около 4,5 миллионов человек от гриппа.

В Московской области от гриппа прививают современными российскими препаратами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Также губернатор отметил важность создания в Подмосковье новых рабочих мест. Власти Московской области активно работают в этом направлении.

«Мы сами идем к инвесторам, стараемся помогать, если возникают какие-то вопросы, содействовать: выделение земли, газа, электричества, документов», - подчеркнул Воробьев.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что в региональном банке вакансий представителям рабочих профессий в Подмосковье предлагается в два раза больше вакансий, чем специалистам различных профилей.