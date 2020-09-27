РИАМО - 27 сен. В Москве и Подмосковье в воскресенье погода будет без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 22 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - 19-21 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба, а важность воздуха будет около 40%.