РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Волонтерский молебен пройдет в Троицком храме деревни Коледино Подольска в воскресенье, в программе будет экскурсия и обсуждение насущных вопросов, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В последнее воскресенье месяца волонтеры «Милосердие – Подольск» встречаются на общий волонтерский молебен. У нас сложилась добрая традиция посещать храмы Подольского благочиния, чтобы узнать историю храма, познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом. В этом месяце встреча волонтеров пройдет 27 сентября в 15:00 в Троицком храме деревни Коледино, история которого известна с XVI века», – говорится в сообщении.

После молебна покровителю волонтерского движения святому Спиридону Тримифунтскому планируется небольшая экскурсия, чай и обсуждение вопросов по работе. Также на встрече можно будет задать все интересующие вопросы духовнику волонтерского движения священнику Александру Никитину и настоятелю Троицкого храма протоиерею Димитрию Мельнику. Приглашаются все желающие.