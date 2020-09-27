РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В подмосковном Подольске в воскресенье проведут бесплатные пешеходные экскурсии к Международному дню туризма, сообщается в группе «ТИЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Международный день туризма, 27 сентября, Подольский краеведческий музей и Туристско-информационный центр приглашают гостей и жителей городского округа на бесплатные экскурсии. Так, в 11:00 пройдет экскурсия «Чайковский в Плещеево». Сбор участников будет проходить у обелисков усадьбы Плещеево (улица Плещеевская, дом 53)», - говорится в сообщении.

В 12:00 начнется экскурсия «Наш старый парк». Сбор группы будет проходить у памятника Талалихину в одноименном парке. В 13:00 начнется экскурсия «По старым улицам Подольска», сбор у памятника швейной машинке (Советская площадь, дом 7).

Также в 13:00 будет проходить экскурсия «Усадьба Дубровицы». Сбор состоится у центрального входа в главный усадебный дом. Помимо этого, в 12:00 пройдет экскурсия в музее «Далекому мужеству верность храня» микрорайона Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 24А, а в 14:00 пройдет пешеходная экскурсия «Музейный квартал».

Участие по предварительной записи по телефону: 8(496)769-92-39.