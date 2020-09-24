РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 сен. Около 200 учеников из 15 школ сдали нормативы ГТО в четверг на стадионе Торпедо в Люберцах, сообщил заместитель руководителя спорткомитета администрации округа Андрей Абахин.

«Сегодня дети сдают бег на 2 и 3 километра, это учащиеся наших школ. Девочки бегут два километра, мальчики - три. Дополнительно они могут сдать прыжок с места, подтягивание, наклоны, отжимания и челночный бег», - сказал Абахин.

По его словам, на сдаче комплекса ГТО присутствуют ученики из 15 школ.