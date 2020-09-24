РИАМО - 24 сен. Шары для павильона станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро столицы изготовят из нержавеющей стали, их разделят надвое и разместят как снаружи, так и внутри павильона, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов, сначала шары выравнивают, делают из них полусферы, после этого распиливают. Одна их часть станет частью интерьера, вторая останется снаружи.

«Внутри у них будет стеклопакет, который предотвращает промерзание. Дизайн этой станции мы выбирали на конкурсе, и меня очень радует, что она реализуется согласно изначальному проекту», – сказал Кузнецов.

Диаметр шаров — 2,5 метра. Толщина нержавеющего слоя - три миллиметра.

Конкурс на облик станции прошел три года назад. Основой ее концепции станет дворянское убранство. Станцию оформят в светлых тонах. В вестибюле расположатся округлые колонны, напоминающие хрупкую фарфоровую посуду. Огромные шары будут выполнять роль опор.