РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 сен. Сертификаты по программе «Социальная ипотека» получили четыре врача-педиатра из городской больницы №2 подмосковного Красногорска, сообщается в группе лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Вручение 51 сертификата работникам здравоохранения по программе «Социальная ипотека» состоялось в Доме правительства Московской области 23 сентября.

«Сертификат на жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека» получили и врачи-педиатры «Красногорской городской больницы №2» - Кристина Салихова, Юлиана Хозяинова, Магнитка Абдулаева и Зульфия Камилова», - говорится в сообщении.

Программа реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.