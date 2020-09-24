РИАМО - 24 сен. Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому таксистов могут обязать иметь собственные парковки для автомобилей, передает корреспондент РИАМО.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 23.1 закона Московской области № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», уточнил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, должны обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, на парковках», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.