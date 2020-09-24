РИАМО - 24 сен. Минувшей ночью в нескольких регионах Центральной России, в том числе в Московской области и Москве, наблюдались туманы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В условиях антициклона при небольшой облачности стоит ветру стихнуть, как начинают формироваться туманы», - говорится в сообщении.

В Московской области туманы наблюдались у аэрогаваней. Так, в аэропорту Шереметьево видимость сокращалась до 200 метров, а в Домодедове — до 100 метров.

Кратковременный туман был также в районе ТСХА в Москве. Там туман рассеялся, когда солнце поднялось над горизонтом.