РИАМО - 24 сен. В Дубненской больнице пациентке удалили гигантскую кисту, женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в левой поясничной области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Пациентке провели лапароскопическое удаление кисты левой почки. Выполнение таких операций стало возможным благодаря открытию нового хирургического корпуса в нашей больнице», - рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Он добавил, что в больничные операционные оснащены эндовидеоскопическим, ренгентелевизионным, лазерными ножами. Они позволяют современные операции, в том числе и малоинвазивные - через небольшие проколы.

«В результате проведенной диагностики у женщины выявили кисту левой почки больших размеров. Ее диаметр составлял 11 сантиметров», - говорится в сообщении.

Женщину уже выписали.