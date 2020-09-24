РИАМО - 24 сен. В Москве ремонтируют набережную Москвы-реки рядом с памятником Петру I «Во ознаменование 300-летия российского флота», работы планируется завершить до конца октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок участок площадью более трех тысяч квадратных метров. На объекте задействована бригада из пяти человек и мини-кран», – уточняется в сообщении.

Сейчас рабочие демонтируют бетонное основание и гранитную облицовку. Весь облицовочный камень очистят от грязи и ржавчины, а затем вернут на место.

Закончить ремонт набережной планируется в конце октября. К завершению следующего месяца специалисты заменят бетонное основание, обновят ступени сходов к воде и вертикальную облицовку набережной.