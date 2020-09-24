Последние выходные сентября обещают быть теплыми и насыщенными. Меломаны смогут посетить концерт группы «Куртки Кобейна», фестиваль классической музыки в музее «Новый Иерусалим» или закрытие 17-го независимого рэп- баттла. Почувствовать дух осени удастся на «Октоберфесте по-русски», а позаботиться о своем здоровье – на Дне йоги. Об этих и других мероприятиях предстоящего уикенда – в гиде РИАМО.

Как сделать идеальные осенние снимки: 5 идей для фотосессии>>

ПЯТНИЦА, 25 сентября

Концерт супергруппы «Куртки Кобейна»

сайт клуба Gipsy

В пятницу в клубе Gipsy выступит уникальная группа «Куртки Кобейна», собранная из популярных российских и мировых артистов. Автор идеи и продюсер проекта – Шура БИ-2, гитарист и автор песен группы «Би-2». Гостей ждет стильная смесь инди-дэнс-рока и клубной экспериментальной танцевальной музыки.

Где: Москва, клуб Gipsy

Когда: 25 сентября в 20:00

Стоимость: от 1800 рублей

Концерты и фестивали 2020, которые не отменили из‑за пандемии>>

Танцевальное шоу «ХХ век. Бал»

wikipedia

Шоу Аллы Сигаловой – это память о ХХ веке в двух частях. История России переплетается с выдающейся музыкой эпохи и танцами. В спектакле звучит музыка Стравинского, Рахманинова, Чайковского, Шостаковича и такие популярные песни, как «Come Together» The Beatles, «Прощай, олимпийский Мишка», «Линия жизни» группы «Сплин», «Звезда по имени солнце» Виктора Цоя и многие другие.

Где: Москва, Камергерский пер., д. 3, МХТ им. Чехова

Когда: 25 сентября в 19:00

Стоимость: от 350 рублей

СУББОТА, 26 сентября

Мотофестиваль в Парке Горького

Мотосезон для московских байкеров завершится 26 сентября парадом по Садовому кольцу и масштабным фестивалем в Парке Горького. Мотопарад стартует от проспекта Академика Сахарова в 12:00, а с 13:00 гостей фестиваля ждут показательные выступления пилотажных групп, мотобол, стантрайдинг, мотофристайл. Также будут работать стенды и выставки «Кастомайзинг», «Детская площадка», «МотошколаМосГорТранс», «Москва – город для мотоциклистов, а среди участников фестиваля разыграют мотоцикл Harley-Davidson. Подробная программа доступна на сайте фестиваля https://mosmotofest.com/.

Где: Москва, Парк Горького

Когда: 26 сентября в 12:00

Стоимость: бесплатно

Из Москвы в Тулу на выходные: «маленький Лувр», белевская пастила и катание в бричке>>

Музыкальный фестиваль в музее «Новый Иерусалим»

сайт МВК «Новый Иерусалим»

Музыкальный open air с участием звезд мировой классической сцены в МВК «Новый Иерусалим» в этом году пройдет с 23 по 27 сентября. Основная площадка – открытый музейный атриум с 3D-проекциями, снабженный тепловыми установками. Также в зале музея состоятся два камерных концерта. Для гостей будут играть Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Московский камерный оркестр «Musica Viva».

Где: г.о. Истра, музейный комплекс «Новый Иерусалим»

Когда: с 23 по 27 сентября

Стоимость: от 1000 рублей

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>

Фестиваль «Октоберфест по-русски»

сайт в парк-отеля «Орловский»

Окунуться в атмосферу популярного европейского фестиваля можно в Подмосковье. «Октоберфест по-русски» в парк-отеле «Орловский» предлагает развлечения для детей и взрослых, большую зону фудтраков и, конечно, впечатляющий выбор пенного напитка от частных пивоварен. На фестивале выступят ZIVERT, группы «KREMSODA», «WEEKEND» и многие другие. Также в программе – шоу светящихся барабанов, карнавал ростовых кукол и мастер-классы. При бронировании номера – посещение мероприятия бесплатно.

Где: Ленинский г.о., д. Богданиха, Орловский пр-д, стр. 12

Когда: 26 сентября с 13:00

Стоимость: дети – 500 рублей, взрослые – 1500 рублей

Закрытие 17-го независимого рэп-баттла

сайт клуба IZI

Всех любителей хип-хопа ждет масштабное завершение 17-го независимого баттла форума hip-hop.ru, которое пройдет 26 сентября в московском клубе IZI. На мероприятии выступят самые яркие участники рэп-битвы, артистов и судей наградят призами, а также объявят главного победителя.

Где: Москва, Басманный пер., д. 8, стр. 1, клуб IZI

Когда: 26 сентября 18:00

Стоимость: от 2000 рублей

Северный Речной вокзал после ремонта: прогуляться по крыше и поесть в «Волга‑Волге»>>

День рождения Музея истории Лефортово

сайт Музея Москвы

Уникальный музей, посвященный истории московского района, отметит 21-й день рождения 26 сентября. В программе – мастер-классы, квесты, экскурсии для детей и взрослых и вечеринка. Гости смогут увидеть одежду времен Петра I, медицинские предметы XVIII века и узнают историю легендарного колдуна Якова Брюса и соратника императора Франсуа Лефорта. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте музея http://mosmuseum.ru/events/p/den-rozhdeniya-muzeya-istorii-lefortovo/.

Где: Москва, ул. Крюковская, д. 23, Музей истории Лефортово

Когда: 26 сентября с 11:30

Стоимость: бесплатно

Детский спектакль «Улитка и кит»

В субботу, 26 сентября, камерный «Театр из пластилина» представит в Детском центре Музея Москвы семейный спектакль «Улитка и кит» по мотивам сказки английской писательницы Джулии Дональдсон. Маленьких зрителей ждут увлекательные морские приключения отважной Улитки, которая решила помочь Киту-великану. После представления пройдет мастер-класс, где малыши смогут слепить главную героиню истории из пластилина. Спектакль предназначен для детей от трех лет.

Где: Москва, Музей Москвы

Когда: 26 сентября в 12:00

Стоимость: детский билет – 750 рублей, взрослый – 700 рублей

Дом‑слон, дом‑дракон и дом‑чайник: 10 странных домов в Подмосковье>>

Концерт стендапера Дмитрия Романова

Участник шоу «Stand Up» на ТНТ и ведущий рубрики «Светский исход» в программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Романов выступит с сольным концертом в субботу, 26 сентября. Комик со свойственной ему честностью и легкой иронией расскажет о своих переживаниях и восприятии произошедших с ним событий.

Где: Москва, Цветной бульвар, Концертный зал «Мир»

Когда: 26 сентября в 19:00

Стоимость: от 1700 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

Фестиваль артхауса «Панорама»

Сеть кинотеатров «Москино» во второй раз проводит кинофестиваль, где зрители смогут посмотреть интересные, не вписывающиеся в стандартные форматы картины. В программе – разговорная трагикомедия Хон Сан Су «Женщина, которая убежала», получившая приз в Берлине за лучшую режиссуру; документальное эссе о талантливом актере Монтгомери Клифте, снятое его племянником, фильм-эксперимент «Просмотровая будка», исследующий человеческую реакцию на жестокие видео, и еще три премьеры.

Где: кинотеатры сети Москино

Когда: с 23 по 27 сентября

Стоимость: 450 рублей

Места для уединенной прогулки: 10 заброшенных усадеб в Подмосковье>>

День йоги на «ЗИЛе»

В воскресенье в Культурном центре «ЗИЛ» состоится 6-й Международный День йоги – самый масштабный тематический фестиваль в стране. В программе – практика на тысячу человек, лекции и мастер-классы, детская зона, маркет и фудкорт полезной еды. Также на фестивале выступят фолк-певица ZVENTA SVENTANA и инди-рок группы On-The-Go и Sirotkin.

Посетить День йоги можно бесплатно, также есть VIP билеты с особой программой и сертификатом на восемь бесплатных занятий в разных йога-студиях. Часть суммы от продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Где: Москва, КЦ «ЗИЛ»

Когда: 27 сентября

Стоимость: бесплатно