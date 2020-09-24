РИАМО - 24 сен. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому в Подмосковье вводятся штрафы для перевозчиков в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей за неиспользование систем безналичной оплаты проезда в салоне общественного транспорта, передает корреспондент РИАМО.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в Подмосковье можно оплатить проезд в безналичной форме различными способами, однако не все перевозчики внедрили их. В трети проверенных транспортных средств перевозчики хотят получать оплату проезда наличными.

«Мы подготовили проект закона, который обязывает извещать и налагает определенные штрафы за то, что перевозчик не принимает безналичную оплату. Для должностных лиц штрафы мы предлагаем в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей», - сказал Гержик, представляя законопроект в Мособлдуме.

Представленный законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.