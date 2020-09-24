РИАМО – 24 сен. Американский актер и продюсер Эдриен Броуди, наиболее известный по главной роли в фильме Романа Полански «Пианист»​ написал в Instagram, что привился от коронавируса российским препаратом, сообщает Газета.ru.

«Я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши», — написал Броуди.

Он отметил, что испытания проходили в районе острова Лонг-Айленд. Он прошел первую фазу вакцинации во вторник, 22 сентября, уточнил, что все нормы безопасности были соблюдены.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве в августе 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. ​

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24 СЕНТЯБРЯ

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 6 595 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 205 больных. В Москве - 1050.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5115 тысячи человек с Covid-19.