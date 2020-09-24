РИАМО - 24 сен. Российский хоккеист, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз», сообщает Газета.ru.

«Третья встреча решающего раунда Кубка Стэнли, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «молний», — отмечается в материале.

Кучеров отправил в ворота противника одну шайбу и отметился результативной передачей.

Первая звезда матча – защитник Виктор Хедман, у которого три результативных балла за матч, а вторая – Брэйден Пойнт с двумя результативными балами.

Ранее Кучеров побил российский рекорд НХЛ и сделал 23-ю результативную передачу в третьем матче финала Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».