РИАМО - 24 сен. Тридцатилетнему жителю Серпухова предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей бабушки, от которого пожилая женщина скончалась, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 22 сентября 2020 года мужчина, находясь в квартире, расположенной в городе Серпухове, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в приступе агрессии нанес своей 91-летней бабушке телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась», – уточняется в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, провели допрос обвиняемого и соседей. Назначены экспертизы.

Сотрудники СК России будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.