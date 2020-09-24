РИАМО – 24 сен. Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский, он пел в Московском академическом музыкальном театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Большом театре, сообщает ТАСС.

Артисту было 75 лет. Причины смерти выясняют.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», - сообщил сын певца.

Он отметил, что смерть наступила точно не из-за коронавируса. Возможно, причиной стало нарушение работы поджелудочной или кишечника.

Войнаровский родился в 1946 году в Хабаровске. В 1999 году ему присвоили звание «Народный артист РФ».