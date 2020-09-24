РИАМО - 24 сен. Московское областное УФАС России постановило, что сведения в отношении ООО «Конструктор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сведения в отношении компании предоставило ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО». Учреждение заключило с ООО «Конструктор» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУ СО МО «Егорьевский центр реабилитации инвалидов «Чайка».

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

Компания не смогла предоставить документы, которые свидетельствовали бы об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Конструктор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.