РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 сен. В подмосковных Котельниках 53 таксиста задержали с различными административными правонарушениями, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

С 21 по 23 сентября сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с сотрудниками МУ МВД «Люберецкое», ГИБДД и сотрудниками администрации проводили очередные профилактические рейды в микрорайонах Силикат и Южный. Целью рейдов была профилактика уличных преступлений и проверка автотранспорта на предмет нахождения его в розыске и пресечения попыток его кражи.

«В ходе рейда была проведена очередная проверка таксистов на предмет их легальной деятельности, помимо этого, проходила проверка на выявления лиц без гражданства, нарушивших правила въезда в Российскую Федерацию. Проверено 146 единиц автотранспорта, в Котельниковский отдел полиции доставлено 53 человека с различными административными правонарушениями», - говорится в сообщении.

Также эвакуировано 13 единиц автотранспорта.