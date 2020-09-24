РИАМО - 24 сен. В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Возвращение в усадьбу», для которой собрали более 400 предметов из старинных подмосковных усадеб, кроме того, в музее стартовал ежегодный масштабный музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей», передает корреспондент РИАМО.

К участникам и гостям фестиваля с видеообращением обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил всех с этим событием и отметил уникальность «Нового Иерусалима».

«Новый Иерусалим» для нас больше чем музей. И не только потому что расположен в уникальном намоленном месте. «Новый Иерусалим» - это всегда поиск и результат. Поиск новых идей, нестандартных решений, оригинальных форм. В результате проекты и выставки, которые привлекают внимание по всей стране. Несколько таких проектов открываются прямо сегодня», - сказал Воробьев.

Открытие выставки посетила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Она напомнила, что в Подмосковье продолжается работа по сохранению исторических усадеб.

«Стараниями сотрудников музея были отобраны лучшие предметы из наших старинных дворянских усадеб. В большинстве своем они были отреставрированы, и сегодня их можно увидеть. Мы знаем, что на территории Подмосковья находилось более тысячи усадеб, сегодня можно говорить только о 300 в различной степени сохранности», - сказала Виртуозова.

Традиционный музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» продлится в «Новом Иерусалиме» по 27 сентября, в нем принимают участие звезды мировой классической сцены. Открыл фестиваль дважды лауреат премии «Грэмми», российский музыкант, скрипач Максим Венгеров.

В число участников фестиваля вошли известные пианисты Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей Гугнин, Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглебский и Леонид Железный, Ирина Сопова (альт), Анна Кошкина (виолончель), участницы Молодежной оперной программы Большого театра России Эльмира Караханова (сопрано) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано).

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