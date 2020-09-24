РИАМО - 24 сен. В ночь на четверг температура в столице опустилась более чем на 10 градусов, по сравнению с дневной температурой, минимальная температура ночью составила 6,7 градуса, а в Подмосковье ночью похолодало до плюс 4,5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем 23 сентября температура воздуха поднялась до плюс 21-23 градусов. Однако к вечеру в Москве уже заметно похолодало.

«Ночью перистая облачность уберегла воздух в городе от сильного выхолаживания. Минимум температуры пришелся на 6 утра, на ВДНХ температура воздуха составила 8,8 градуса, на Балчуге — 11,8 градуса, в МГУ — 11,5 градусов, в Бутове — 6,7 градуса», — говорится в сообщении.

В Подмосковье в ночь на четверг теплее всего было в Клину, температура опустилась только до 11,4 градуса. Холоднее всего было в Черустях (4,5 градуса) и Новом Иерусалиме (5,6 градуса).

Воздух в Москве и Подмосковье в конце недели может прогреться до 22 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, осадков на выходных не ожидается.