РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 сен. Жителей поселка Нахабино подмосковного Красногорска приглашают принять участие в плоггинге – забеге, совмещенным с уборкой мусора, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жителей Нахабина приглашают на плоггинг-забег 25 сентября - провести время с пользой и принять участие в командном забеге на определенную дистанцию, совмещенном со сбором мусора», - говорится в сообщении.

Экологическую акцию проводит отдел по делам молодежи администрации горокруга Красногорск.

Сбор участников в 12:00 на стадионе в поселке Нахабино.