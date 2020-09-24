РИАМО - 24 сен. В столице подтверждено 1 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», - говорится в сообщении.

41,3% среди новых зараженных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,1% — от 46 до 65 лет, 14,7% — от 66 до 79 лет, еще 5,8% — старше 80 лет. Также 14,1% среди зараженных — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В столице сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом продолжает действовать масочный режим — средства индивидуальной защиты нужно продолжать носить в общественных местах.

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Текстовая трансляция

24 СЕНТЯБРЯ

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 6 595 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 205 больных. В Москве - 1050.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5115 тысячи человек с Covid-19.