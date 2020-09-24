РИАМО - 24 сен. В европейской части России, в том числе в Москве и Подмосковье, разыгралось бабье лето, летняя погода держится уже третий день, сообщается на сайте «Метеовести».

При этом отмечается целая серия суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Например, среди рекордсменов оказался подмосковный Можайск.

«Причина потепления – мощный антициклон, который сейчас накрывает практически всю Русскую равнину. На его периферии сформировался южный поток, так что в нашу страну поступают воздушные массы из Восточного Средиземноморья», - говорится в сообщении.

В Центральной России природа продолжит радовать жителей солнцем и теплом. Вплоть до воскресенья в Москве будет держаться температура в 20-23 градуса.

Только в понедельник облаков в столице станет больше, и дневной прогрев сократится до 18 градусов. При этом ухудшение погоды будет кратковременным.