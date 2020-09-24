РИАМО - 24 сен. В европейской части России, в том числе в Москве и Подмосковье, разыгралось бабье лето, летняя погода держится уже третий день, сообщается на сайте «Метеовести».
При этом отмечается целая серия суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Например, среди рекордсменов оказался подмосковный Можайск.
В Центральной России природа продолжит радовать жителей солнцем и теплом. Вплоть до воскресенья в Москве будет держаться температура в 20-23 градуса.
Только в понедельник облаков в столице станет больше, и дневной прогрев сократится до 18 градусов. При этом ухудшение погоды будет кратковременным.
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